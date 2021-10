Jovem Pan confirma data de estreia de seu canal na TV paga

A Jovem Pan confirmou, através de uma publicação em seu site, a data da estreia do canal de notícias do grupo de comunicação na TV paga: dia 27 de outubro. Com o nome Jovem Pan News, a emissora terá 24 horas de programação trazendo em sua grade uma mistura de conteúdos consagrados e novos formatos.

Além de produtos já tradicionais da casa como o “Jornal da Manhã” e o programa “Pânico”, a emissora exibirá também títulos inéditos que serão desenvolvidos especialmente para a nova emissora do grupo. Aliado à informação, a Jovem Pan News também promete “esporte e entretenimento” em seu rol de conteúdos.

Além da TV paga, a emissora chegou a planejar sua entrada em TV aberta, mas o plano teve de ser abortado após a 4ª Turma do Tribunal Federal da 3ª Região concluir que a Abril, antiga detentora da concessão da MTV Brasil, vendeu o canal de forma irregular à Spring, que negociava o espaço com a Jovem Pan.

Fundada em 1942, a Jovem Pan conta atualmente com mais de 42 canais online e serviço de streaming, além de ter quatro emissoras próprias de rádio e um total de 105 afiliadas, sendo 84 emissoras em FM e 21 emissoras em AM.

Fonte: Pleno News