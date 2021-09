Jovem Pan e Rádio Atividade saem do ar no Distrito Federal, após briga de família

Ouvintes das rádios Jovem Pan FM e Atividade FM no Distrito Federal se surpreenderam ao sintonizar nos canais e ouvirem apenas um chiado, na segunda (13) e também na terça-feira (14). Nos bastidores das emissoras, os comentários são de que os sinais foram cortados manualmente em razão de uma briga familiar. As informações são do portal Metrópoles.

Os proprietários das duas rádios são o ex-deputado federal Wigberto Ferreira Tartuce, conhecido como Vigão, e sua filha Flávia Veloso Tartuce.

O desentendimento teria ocorrido após uma divergência acerca da venda de apartamentos da família. Além disso, Vigão teria mudado o modelo de gestão das rádios, colocando um administrador para cuidar de sua parte. A mudança não agradou Flávia, e ambas as rádios foram desligadas até que a briga se resolvesse.

Nesta quarta-feira (15), o sinal já havia normalizado, e a emissora segue com a programação habitual.

Fonte: Pleno News