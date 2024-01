Jovem Pan e Sikêra Jr vencem ações contra Sleeping Giants

O Sleeping Giants, grupo ativista de esquerda que cria campanhas para desmonetizar canais e sites de desafetos políticos, perdeu duas ações na Justiça.

Nesta quarta-feira (10), a 9ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, contra os ativistas em uma ação que a Jovem Pan moveu contra eles. Na decisão do juiz Adilson Araki Ribeiro, a campanha #desmonetizajovempan realizada no Twitter “transcende os limites legítimos de seu direito de liberdade de expressão”.

A iniciativa contra a Jovem Pan fazia acusações de que a emissora paulistana estava vinculada a atos antidemocráticos e à propagação de discurso de ódio. Na sentença, o juiz condenou o grupo ativista digital por entender que o Sleeping Giants Brasil não busca a transmissão de conteúdo de interesse público, mas sim, depreciar a empresa perante patrocinadores.

A condenação determina que o grupo cesse a campanha contra a Jovem Pan; exclua os grupos criados no Whatsapp que tinham como finalidade a difusão da campanha difamatória, sob multa diária de R$ 1.000; além exigir o pagamento de R$ 20 mil de indenização e o pagamento das custas processuais. O Facebook e o X, antigo Twitter, também terão que excluir os conteúdos difamatórios vinculados pelo Sleeping Giants Brasil nas plataformas digitais sob multa diária de R$ 1.000.

O segundo caso foi ganho pelo apresentador Sikêra Jr, da TV A Crítica de Manaus. Acusado pelo Sleeping Giants de homofobia, ele conseguiu provar na Justiça que foi vítima de uma montagem e, por isso, o grupo ativista foi condenado.

O juiz que julgou a ação considerou a ação do grupo de esquerda como “abusiva”. Diante desta decisão, o advogado do apresentador, Rannieri Lopes, disse que entrará com um pedido de indenização no valor de R$ 1 milhão. As informações são do jornalista Ricardo Feltrin.

Fonte: Pleno News/ Foto: YouTube/TV A Crítica/Alerta Nacional