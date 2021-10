Jovem Pan entra na briga com a Globo por exibição do Brasileirão

Mesmo sendo considerada uma “novata” na TV por assinatura, a Jovem Pan promete incomodar a Globo em um ponto onde a emissora carioca aplica boa parte dos seus esforços e recursos: a transmissão do futebol. De acordo com o site Notícias da TV, o grupo de comunicação do empresário Tutinha vem sondando times para exibir jogos do Campeonato Brasileiro a partir de 2022.

A consulta sobre a possibilidade de negociar transmissões foi feita com dois times que não possuem acordos com a Globo na TV por assinatura: Palmeiras e Athletico Paranaense. Ambas as agremiações possuíam um acordo com a WarnerMedia para exibir seus jogos na TV fechada até 2024, mas o contrato foi rescindido por decisão da empresa de mídia no mês passado.

Segundo o Notícias da TV, a procura pelos clubes ocorreu no início desta semana. A Jovem Pan já possui uma parceria com o Athletico-PR para transmissão em pay-per-view no canal Jovem Pan Esportes, no YouTube. O objetivo dos novos termos é ampliar esse contrato também para a TV por assinatura. O time paranaense, de acordo com a publicação, vê o interesse de maneira positiva.

O Palmeiras também foi consultado, mas por enquanto a situação ainda não avançou. Além da Globo, que já fez proposta aos dois times, empresas de e-commerce e casas de apostas se interessaram nas 38 partidas que os dois clubes podem vender para o ano que vem.

As negociações do clube paranaense e do time paulista são feitas separadamente, já que eles usam a nova Lei do Mandante, que dá ao time da casa o direito de negociar um jogo no Brasileirão. Ou seja, quem comprar poderá exibir um clássico entre Palmeiras x Corinthians no Allianz Parque, por exemplo.

A Jovem Pan já tem faixas de esporte em sua TV de notícias. Aos domingos, das 16h às 20h, estão confirmadas transmissões em áudio do Brasileirão e, pós-jogo, o programa Canelada. Também existe um programa diário, o Camisa 10, exibido na hora do almoço.

