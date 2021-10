Jovem Pan News estreia com promessa de defender interesses do Brasil

A Jovem Pan realizou uma coletiva de imprensa, na noite da quarta-feira (20), para dar mais detalhes sobre o lançamento de seu canal, o Jovem Pan News, previsto para estrear na próxima quarta (27). Em transmissão online, o presidente do grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, e diretores da nova emissora contaram um pouco mais sobre o novo produto.

Para o diretor de Jornalismo da Jovem Pan News, Humberto Candil, a criação do novo canal reforça a democracia no Brasil.

– A principal novidade é que a Jovem Pan presenteia o Brasil com mais uma fonte de informação, e isso não tem preço para um país que preza a democracia e a livre economia. A Jovem Pan News é uma emissora que abre seu microfone para todos aqueles que precisam falar, seja de direita, esquerda ou centro – afirmou.

Segundo o chefe do Jornalismo, a Jovem Pan News atenderá à demanda do público que, segundo ele, quer ver além da notícia.

– O público pede um canal de notícias que não traga só a notícia. Isso já foi, já passou essa época. Fez muito sucesso, mas hoje se pede mais, que é a opinião, o raciocínio, o livre pensamento. É através disso que as pessoas formam suas opiniões, e que a gente consegue transformar o brasileiro de verdade – que sabe votar, pensar a mais e cobrar as coisas que lhe são devidas – defendeu.

Ainda de acordo com as informações da coletiva, o novo canal terá “informação e análise 24 horas por dia”, além correspondentes internacionais em Londres, Nova Iorque e Washington. Também haverá a exibição de programas já consagrados, como o Direto ao Ponto, Os Pingos Nos Is, Morning Show, e Pânico, além de noticiários e programas esportivos.

A Jovem Pan estará disponível em canais por assinatura, no aplicativo Panflix e no canal 7 das antenas parabólicas.

Fonte: Pleno News