Jovem Pan terá canal de notícias na TV aberta

De acordo com o Notícias da TV, a Jovem Pan ganhou uma batalha contra a CNN e conseguiu a concessão de sinal do canal 32, que atualmente hospeda o Loading. A emissora de rádio estará na TV aberta a partir do segundo semestre.

Rubens Menin, Renata Afonso (respectivamente dono e CEO da CNN Brasil) e Tutinha estiveram nas dependências do canal Loading –que já pertenceu à antiga MTV– em 26 de maio, acompanhados de Fábio Faria, ministro das Comunicações. O grupo percorreu as instalações e conheceu a estrutura do prédio, localizado no Sumaré, bairro nobre da zona oeste de São Paulo.

Fontes do Notícias da TV relataram que, no intuito de agradar aos dois parceiros do governo, foi cogitada a possibilidade da divisão do sinal, criando os canais 32.1 e 32.2, e permitindo que ambos conquistassem seus espaços na TV aberta.

Fonte: ISTOÉGente