Jovem petista viraliza ao chamar Moro de ladrão e pede desculpa

Um jovem militante do Partido dos Trabalhadores (PT), ao avistar o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) no restaurante do Congresso Nacional, se dirigiu a ele para fazer uma pergunta, gravando com seu celular. Na oportunidade, o menino identificado como Enrico Minakawa de Mattos, chama o ex-juiz de ladrão. O vídeo viralizou neste domingo (14).

– Estamos aqui com o nosso senador Sergio Moro, do Paraná, e eu gostaria de perguntar ao senhor como é ter sido declarado um juiz ladrão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – disse o militante petista.

Sergio Moro sorri, toca a cabeça do menino e deixa a gravação ao perceber a má intenção vinda de alguém de tão pouca idade.

– Não toca em mim, senhor, por favor – reage o menino.

Prezados amigos, fiz uma perguntinha para o Moro na 5ª feira, mas acho q ele não gostou. pic.twitter.com/d0V3jEGGWI — Enrico Minakawa de Mattos (@EnricoMinakawa) May 14, 2023

O senador, neste domingo, exibiu a formalização do pedido de desculpa feito pelo jovem Enrico Minakawa de Mattos.

– (…) Errei e fui além de invasivo, ignorante. (…) Foi desnecessária e mal-intencionada minha atitude, peço perdão ao senador caso tenha, de alguma forma, ferido as emoções ou violado o conforto dele, pois tenho a empatia e o respeito como valores permanentes – se redimiu.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Twitter