Jovem que ficou internada após cheirar pimenta volta para UTI

A jovem Thais Medeiros, que ficou internada por meses ao longo de 2023 e sofreu uma lesão irreversível no cérebro após cheirar um vidro de pimenta em conserva, teve uma piora em seu estado de saúde nos últimos dias e precisou retornar para a UTI. A informação foi divulgada pela mãe de Thais, Adriana Medeiros, nas redes sociais.

Em uma postagem feita no último sábado (13), Adriana disse que a filha começou a apresentar os primeiros sintomas de febre, diarreia e secreções na última sexta-feira (12). No dia seguinte, a febre continuou e causou preocupação nos familiares.

– Passamos o dia fazendo exames, colhendo sangue para tentar descobrir o que está causando tudo isso – escreveu a mãe de Thais.

Em uma outra publicação, Adriana disse estar com a alma “mutilada” e com o “coração dilacerado” por conta do quadro da filha, mas ressaltou que segue pedindo a Deus que “tenha compaixão e restaure” a vida de Thais. Até a manhã desta segunda (15), Adriana não deu detalhes sobre o que causou a piora no quadro de Thais.

– Eu daria a minha vida em troca da sua, trocaria tudo só para ter você de volta ao nosso lado e como gostaria que você tivesse a chance de ver suas duas filhas crescerem e poder desfrutar da presença delas – declarou.

SOBRE O CASO

Thais foi internada pela primeira vez no dia 17 de fevereiro do ano passado, após passar mal ao sentir o cheiro de uma “pimenta bode” na casa do então namorado. Inicialmente, ela foi levada para o Hospital Evangélico Goiano (HEG), em Anápolis (GO), onde foi necessário reanimá-la. Em seguida, foi encaminhada para a Santa Casa de Anápolis.

A jovem, que já tinha histórico de asma, teve um quadro de broncoespasmo grave causado pelo contato com a conserva, de acordo com os médicos. Após os primeiros exames, uma tomografia mostrou um edema cerebral. No hospital, a jovem teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser intubada.

Após a retirada da sedação, que começou no dia 2 de março do ano passado, ela inicialmente não teve resposta neurológica. Já na época, os médicos informaram que ela tinha sofrido uma lesão irreversível no cérebro. Thais só acordou pela primeira vez da sedação depois de 20 dias internada.

Após ficar mais de cinco meses internada, Thais recebeu alta médica e deixou o hospital no dia 1° de agosto. Quatro dias depois, porém, ela teve de retornar ao centro médico após ter febre e apresentar urina avermelhada. A nova alta só veio mais de um mês depois, no dia 7 de setembro.

