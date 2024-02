Jovem que morreu após encontro teve ruptura na região genital

A jovem Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, que morreu na última terça-feira (30) após um encontro com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, do sub-20 do Corinthians, teve como causa da morte uma ruptura na região genital. A informação consta no atestado de óbito de Livia.

De acordo com o documento, a jovem teve uma “rutura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda”. O termo saco de Douglas se refere a uma região genital localizada na parte baixa do abdômen, entre o útero e o reto. A palavra rutura, por sua vez, é sinônimo de ruptura ou corte. O atestado, porém, menciona que ainda “aguarda exames complementares”.

Os resultados dos exames em questão – necroscópico, toxicológico e sexológico – ainda não foram divulgados pelo Instituto Médico Legal (IML). Com o parecer das análises, deve ser possível apontar o que teria causado a lesão na região genital da jovem e se ela consumiu algum tipo de substância como álcool ou entorpecente.

Livia Gabriele estava no apartamento de Dimas na noite da última terça, quando foi levada a um pronto-socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado pelo jogador. A jovem, que apresentava sangramento nas partes íntimas, teve quatro paradas cardiorrespiratórias.

O caso foi registrado como morte suspeita no 30° Distrito Policial, que fica no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, mas o inquérito será conduzido pela 5° Delegacia de Defesa da Mulher, localizada no mesmo bairro. A investigação aguarda os laudos da perícia e não descarta que tenha ocorrido uma fatalidade.

O advogado de Dimas, Tiago Lenoir, disse que o atleta está abalado, mas que “permanece à disposição das autoridades policiais para prestar todo e qualquer esclarecimento”.

– Ele está bastante abalado, consternado com tudo isso, e a gente aguarda o quanto antes que o exame de necropsia dê a devida causa morte dessa fatalidade – disse.

Já o Sport Club Corinthians Paulista, equipe da qual o atleta faz parte, informou que “está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades”.

VERSÃO DE DIMAS

À polícia, o jogador relatou que conversava há alguns meses com Livia pela internet, mas disse que os dois nunca tinham se visto pessoalmente e que esse era o primeiro encontro. Dimas ainda declarou que, durante uma relação sexual, a jovem desmaiou e, por essa razão, ele acionou o Samu e prestou socorro.

Por fim, o atleta relatou que os dois não usaram bebida alcoólica ou qualquer entorpecente, e disse que somente eles estavam no apartamento. No local, foram encontradas toalhas e lençóis sujos de sangue.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal