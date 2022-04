Jovem recebe descarga elétrica enquanto usava o celular na tomada, em Santarém

Um jovem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após receber uma descarga elétrica, no final da tarde de domingo(17), em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com informações de familiares, Felipe Barroso Viana levou um choque quando manuseava o aparelho celular que estava carregando na tomada. O jovem bateu forte a cabeça no chão e teve uma convulsão.

Segundo o enfermeiro Joziel Colares, coordenador do Samu em Santarém, o rapaz chegou ao Pronto Socorro Municipal (PSM) desacordado. Ele recebeu os primeiros socorros ainda na sua residência. O estado de saúde da vítima estava estabilizado até o fechamento desta matéria.

Os riscos para quem faz uso do telefone celular durante o período de chuvas, sobretudo quando há incidência de raios e trovões, são muito altos. E casos dessa natureza têm sido recorrentes tanto em Santarém quanto nos demais municípios da região.

No ano passado, por exemplo, no dia 29 de agosto, na comunidade São Francisco, na região Eixo Forte, uma jovem de 18 anos morreu depois de receber uma descarga elétrica. Radja Ferreira de Oliveira usava o celular quando foi atingida.

Também no ano passado, um homem foi atingido por um raio no município de Curuá. Semeão Tavares usava o aparelho celular quando recebeu uma violenta descarga elétrica,

O Corpo de Bombeiros alerta e recomenda que as pessoas evitem usar o aparelho celular ligado à tomada em dias de chuvas e relâmpagos. Aliás, independente do dia, os especialistas orientam que não é correto utilizar o equipamento enquanto ele está carregando. Pode-se correr o risco de acontecer uma explosão da bateria, ou a pessoa levar um simples choque, sofrer queimaduras e até a mesmo a morte provocada por uma descarga elétrica.

