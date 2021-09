Jovem sequestrada há quase 14 anos na Flórida se reencontra com a mãe

Jacqueline Hernandez teria sido levada pelo pai quando tinha seis anos, mas localizou a mãe e enviou mensagem para ela no Facebook. Polícia confirmou identidade e as duas se reencontraram na fronteira entre Estados Unidos e México, onde jovem vive atualmente.

Uma jovem da Flórida, supostamente sequestrada por seu pai em 2007, quando tinha seis anos, se reencontrou com sua mãe na fronteira entre os Estados Unidos e o México depois de contatá-la nas redes sociais, disse a polícia na última segunda-feira (13).

A mãe, Angelica Vences-Salgado, recebeu uma mensagem em 2 de setembro de uma pessoa que afirmava ser sua filha, Jacqueline Hernandez, informou a polícia de sua cidade, Clermont, no centro da Flórida, em um comunicado.

A autora da mensagem explicou a Vences-Salgado que estava no México e que desejava se encontrar com ela no dia 10 de setembro, em uma passagem de fronteira entre aquele país e o Texas.

A mãe informou a polícia e as forças de segurança começaram a trabalhar para localizar a suposta filha e confirmar sua identidade.

No dia do encontro, as autoridades interceptaram Angélica e a jovem depois de descobrirem que ambas estavam no posto de fronteira do Texas.

Três horas depois, as forças de segurança conseguiram confirmar a identidade da jovem de 19 anos: era Jacqueline Hernandez. Mãe e filha foram finalmente reunidas após quase 14 anos de separação.

A menina teria sido sequestrada por seu pai, Pablo Hernández, em Clermont, em 22 de dezembro de 2007, de acordo com um mandado de prisão emitido na época.

FONTE G1