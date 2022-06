Jovem tem cabeça esmagada por brinquedo no parque de diversões em Alenquer

A Defesa Civil de Alenquer, no oeste do Pará, identificou a vítima como Gabriel Serra Aires. As informações preliminares apontam que ele trabalhava, há pouco tempo, no parque de diversões, onde, nesta quinta-feira (2), ele morreu, após ter a cabeça esmagada por um dos brinquedos do lugar.

De acordo com as primeiras informações, Gabriel Aires era natural de Santarém, na mesma região de Alenquer. O parque de diversões funciona na Praça da Igreja Matriz de Santo Antônio, onde estão acontecendo eventos pela festividade do padroeiro.

A Coordenadoria de Defesa Civil informou que o acidente pode ter acontecido por falha humana. “O brinquedo tem um pêndulo que contrabalanceia o movimento, mas, ao girar esse pêndulo, o trabalhador pode ter se distraído, foi prensado contra a estrutura do brinquedo e teve a cabeça esmagada com perda de massa encefálica. É uma tristeza o que aconteceu aqui. A Fundação Nacional de Saúde foi chamada para remover o corpo”, disse o coordenador da DC, Roger Costa Rodrigues.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Gabriel Aires. Os investigadores deverão ouvir o dono e a equipe de trabalhadores do lugar, assim como outras pessoas que estavam no local e presenciaram tudo. O acidente trágico com o jovem comoveu quem soube do ocorrido. O parque ficou tomado por pessoas logo após o episódio triste.

Fonte: Portal Debate, com O Liberal