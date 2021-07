Jovem tenta simular a própria morte no TikTok e acaba morrendo

Hamidullah, de 19 anos, de Swat, Paquistão, estava gravando um vídeo para o TikTok, de acordo com uma reportagem do The Jakarta Post, em que ele fingiria a própria morte com um tiro na cabeça para “pregar uma peça” e assustar os espectadores. Mas a “brincadeira” acabou em tragédia. As informações foram divulgadas pela Newsweek.

A pistola TT estava totalmente carregada e o adolescente morreu com o disparo. O veículo informou que, segundo os familiares, o adolescente pegou a arma em casa e não sabia que ela estava carregada no momento das filmagens.

“O rapaz estava fingindo suicídio com uma pistola carregada. Ele colocou a arma na cabeça e de repente disparou”, disse a polícia ao Express Tribune. “O infeliz jovem morreu no local ao ser atingido diretamente na cabeça. Não havia chance de sobrevivência.”

Uma declaração policial adicional dada à ANI News reiterou que o jovem não tinha intenção de realmente se machucar: “Ele planejava filmar um vídeo de suicídio e providenciou uma pistola. Sem saber das balas na pistola, ele foi para uma montanha próxima com seus amigos onde eles começaram a filmar.”

De acordo com o veículo, Hamidullah e os amigos filmaram o momento em que a arma disparou em vídeo e, posteriormente, postaram na conta dele. Ele até havia preparado o telefone para adicionar uma trágica música de fundo.

O Express Tribune relatou que o vídeo circulou amplamente antes de ser finalmente removido do aplicativo. Não ficou imediatamente claro se outra pessoa com as informações de sua conta a removeu ou se ela foi retirada por violar as diretrizes de conteúdo do TikTok.

Fonte: O Liberal

Foto: Kon Zografos / Pixabay