Jovem toma energético diariamente por 2 anos e passa 58 dias internado

Um jovem de 21 anos precisou ficar internado por 58 dias após tomar um energético por dia durante dois anos. Ele diz que consumia a bebida para dar conta dos trabalhos da faculdade.

O rapaz procurou um hospital após sofrer com falta de ar por meses, ter tremores, palpitações, fortes dores de cabeça e perder muito peso. Os médicos fizeram vários exames, e descobriram que ele apresentava falência cardíaca e nos rins — esta última, provavelmente se desenvolvia há anos. O britânico não tinha histórico de doenças, apenas relatou o exagero no consumo de energético.

As bebidas são conhecidas pela alta quantidade de cafeína: cada garrafa tem 160mg da substância, enquanto uma xícara de café tem cerca de 100mg.

O caso foi relatado no British Medical Journal. Os médicos explicam que energéticos podem induzir à toxidade cardíaca, o que explicaria o quadro do jovem. O paciente chegou a ser admitido na UTI e os profissionais de saúde discutiram a necessidade de transplante.

Após nove meses de tratamento, o coração do paciente parece ter voltado a funcionar corretamente. Em relato anônimo, ele sugere que mais informações sobre as consequências do uso exagerado da bebida esteja clara no rótulo.

“São bebidas viciantes e muito acessíveis para crianças. Acho que avisos e alertas, como acontece com cigarros, deveriam ser implementados para ilustrar o perigo potencial dos ingredientes“, diz.