Jovem usuária de drogas é assassinada a tiros no bairro do Guamá

Uma jovem de 17 anos que consumia drogas em um cachimbo ao lado de colegas no final da Avenida Barão de Igarapé-Miri, próximo ao canal do Tucunduba, no bairro do Guamá, em Belém, foi executada com cerca de seis tiros na cabeça, tórax e pescoço na noite de ontem, sexta-feira, 23. O crime foi cometido por dois homens que chegaram em uma motocicleta ao local. O carona desceu, descarregou a arma sem dó nem piedade na garota, montou no veículo e deles arrancaram em alta velocidade sem serem identificados.



Imagens das câmeras de segurança da área serão examinadas pela Polícia Civil no afã de tentar identificar os criminosos.



Segundo familiares da menina, ela era usuária de entorpecentes desde os dez anos. Anteontem, segundo as primeiras informações, dois homens a abordaram e pergurtaram se ela sabia onde havia uma boca de fumo. Ela, solícita, montou na moto com os desconhecidos e os levou até o ponto de venda de drogas. Em lá chegando, eles deram uma coronhada na jovem e fugiram.

A família acredita que ontem, eles voltaram para terminar o “serviço sujo”. A moça morreu na hora.



Policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar fizeram o isolamento da área para facilitar o trabalho dos peritos com o levantamento cadavérico. Depois, o corpo foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Belém.



O caso será apurado por meio de equipes da Seccional Urbana do Guamá.

