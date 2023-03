Jovem vai a hospital com dor no joelho e morre após medicação

O que era para ser apenas um analgésico para aliviar a dor de uma contusão no joelho se tornou um veneno fatal para um estudante de 15 anos, em Samambaia, no Distrito Federal.

Herbert de Oliveira da Silva foi até o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), na última segunda-feira (6), após lesionar o joelho em uma partida de futebol. Lá, ele recebeu um remédio que desencadeou uma reação alérgica e levou à sua morte.

De acordo com informações do portal Metrópoles, a mãe do jovem, Ana de Oliveira, de 48 anos, explicou que a reação teve início na manhã seguinte ao remédio.

– Quando ele acordou, reclamava de dor no peito. Ele estava se coçando. A pele empolou, e ele foi tomar banho para passar – relatou.

Após o jovem apresentar vômito e dor no peito, a família decidiu levá-lo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Samambaia, onde apresentou piora. Hebert precisou ser intubado e colocado em ventilação mecânica, mas não resistiu. Foi a óbito, vítima de “insuficiência respiratória, choque anafilático e pneumonia”.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou o ocorrido e disse que o paciente recebeu um medicamento “padrão para dor”, embora não tenha especificado qual. A perícia fará uma apuração para determinar as circunstâncias do óbito.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução