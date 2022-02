Jovens de Moju têm se destacado em competição de Free Fire

No Brasil, o jogo Freefire vem ganhando popularidade. O jogo recebeu o prêmio de melhor jogo em votação popular realizada pelo Google Play Store em 2018. O jogo consiste em cinquenta jogadores, que caem de paraquedas em uma ilha em busca de armas e equipamentos a fim de matar os adversários. Os jogadores escolhem a posição inicial, pegam armas e suprimentos para aumentar o tempo de vida na batalha.

O jogo se tornou um sucesso instantâneo, atingindo até outubro de 2018 a marca de 7,5 milhões de jogadores (refletidos pela quantidade de downloads) somente em dispositivo Android, se tornando um dos jogos mais baixado de 2018.

Wesley Farias, de 24 anos, mojuense, tem um time chamado MF4 E-SPORTS. Eles representam a cidade de Moju em competições do Free Fire. O líder do projeto é conhecido como ‘Bigodes’.

O time de Wesley ficou em terceiro lugar em uma competição que aconteceu nesse final de semana e garantiu a vaga na Série A da Liga Belém de Free Fire.

Veja o que ele disse à nossa reportagem: “REPRESENTAMOS A CIDADE DE MOJU NO GAMER NO JOGO DE FREE FIRE NESSE FINAL DE SEMANA, DIA 17 E 18, CONSEGUINDO UMA VAGA NA SÉRIE A DA LIGA BELÉM DE FREE FIRE. ESTAMOS TENTANDO LEVAR O NOME DO MUNICÍPIO DE MOJU NESSE MUNDO GAMER , ESTAMOS ATRÁS DE PATROCINADOR PRA AJUDAR O TIME, QUE CONTEM 6 PESSOAS, A CONSEGUIR FAZER UMA CAMISA, SE ACHAR QUEM AJUDARIA NÓS..”

Fonte: Moju News