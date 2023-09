Jovens fingem roubar para serem presos com drogas no estômago

Nesta quarta-feira (27), um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil de Goiás, suspeito de liderar um grupo criminoso que simulava assaltos para que os falsos ladrões fossem presos e entrassem no sistema prisional com drogas e celulares no estômago. A estratégia era um meio de distribuir os objetos para os demais detentos.

Segundo informações da coluna Na Mira, do portal Metrópoles, até mesmo as mulheres “vítimas” do assalto eram falsas e cooptada por eles. Durante o suposto roubo, elas entregavam seus celulares e posteriormente acionavam a polícia.

Com ajuda das falsas vítimas, as autoridades chegavam aos supostos ladrões – que haviam ingerido os objetos – e os levavam para a prisão. Entre as substâncias engolidas, estavam até mesmo carregadores de celular e fumo.

Ao chegar à unidade prisional, eles expeliam os objetos e repassavam aos colegas. Um dos detidos em agosto deste ano, por exemplo, estava com cerca de 50 porções de drogas, diversos celulares e carregadores. No total, foram 100 objetos engolidos.

Preso nesta quarta, o líder do grupo responderá por associação criminosa, corrupção de menores e tráfico de entorpecentes.

Fonte: Pleno News/Foto: PCGO/Divulgação