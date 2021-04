Jovens influenciadores de Belém se aglomeram em festa no final de semana

Em meio a pandemia da covid-19, jovens de Belém do Pará publicaram vídeos onde se preparavam para curtir uma festa no final semana, o que vai de contra as medidas restritivas contra a disseminação do novo coronavírus.

Neste final de semana, uma página da internet compartilhou imagens publicadas por jovens influenciadores digitais da cidade, onde eles mostraram os preparativos da comemoração, o que gerou revolta por parte do público na internet, já que a uma festa ocorreu fora do que é estabelecido no decreto estadual vigente.

No vídeo é possível constatar inúmeras irregularidades, desde a aglomeração dos jovens no elevador, sem o uso de máscaras e distanciamento social, até uma festa ao som de DJ, música e muitas pessoas aglomeradas sem máscaras.

Fonte: Roma News

Foto: Crédito: Reprodução/Instagram