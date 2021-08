Jovens são as maiores vítimas de acidente de moto no Pará

Segundo o levantamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no ano de 2020 até o mês de novembro cerca de 9.856 piloto de moto ficaram feridos e 606 perderam a vida conduzindo o veículo.

O hospital metropolitano de urgência e emergência, referência no tratamento de média e alta complexidade em traumas, recebe grande número de jovens de 15 e 29 anos vítimas de acidente de trânsito em mais de 60 municípios do Estado.

Na capital as irregularidades são inúmeras tanto nas condições de manutenção do veículo quanto nas documentações do condutor e da falta de uso do capacete. O Detran vem trabalhando em campanhas educativas para um trânsito mais seguro colocando como protagonista nas abordagens o motociclista.

Foto: Hora do Bico