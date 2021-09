Jovens são atacadas após denunciar ex-namorado

Uma mulher foi presa pela Policia Civil com o apoio da Delegacia de Dom Eliseu, na tarde desta última segunda-feira (06) por suposto envolvimento de agredir duas jovens em um quiosque na Praça Municipal de Dom Eliseu, localizado no Nordeste do Estado do Pará.

Tudo aconteceu após uma das vítimas de agressão ter denunciado o ex-namorado e o tio, por agredirem ela fisicamente, fato comprovado pela Polícia, que acabou acarretando a prisão em flagrante de ambos os agressores.

A partir disto o primo da vítima foi visto junto com a mulher perto do local que teria acontecido o ato de violência contra as duas jovens, as jovens tentaram escapar, mas a agressora conseguiu pegá-las e agredir as jovens com socos, puxão de cabelo e garrafa de vidro.

As vítimas procuraram a polícia e informou os nomes dos suposto envolvidos, sendo assim a polícia conseguiu identificar e efetuar a prisão em flagrante da acusada de atacar fisicamente as vítimas. As investigações continuam para descobrir os outros envolvidos na prática criminosa.

Foto: Ilustração/ Catraca Livre