Jovens são responsáveis por quatro em cada 10 transações pelo Pix

Os jovens têm se mostrado como os principais responsáveis pelo sucesso do Pix, sistema de transferências e pagamentos instantâneos lançado em novembro pelo BC (Banco Central).

De acordo com pesquisa divulgada pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), quatro em cada 10 operações (38%) são efetivadas pela ferramenta por pessoas com até 29 anos.

Na sequência, aparecem os brasileiros com idade entre 30 e 39 anos (32%), 40 e 49 anos (18%) e 40 e 49 anos (8%). Os idosos respondem por somente 4% das transações, percentual maior apenas do que o dos com menos de 19 anos (3%).

De todas as 542,6 milhões de transações efetivadas pelo Pix em maio, três em cada quatro (405,6 milhões) foram de pessoas para pessoa. Outras 64,7 milhões (11,9%) partiram de pessoas para empresas, 58,6 milhões (10,8%) de companhias para pessoas e somente 13,7 milhões (2,5%) tiveram empresas como origem e destino.

“Em novembro, entre os 21 bancos pesquisados, as transações pelo Pix somaram 59,2 milhões, número que foi para 338,2 milhões em março deste ano, um crescimento de 471%; enquanto as transferências caíram de 229,4 milhões para 218,5 milhões no mesmo período”, diz a Febraban.

O estudo mostra ainda que o número de usuários cadastrados com mais de 30 recebimentos por Pix no mês aumentou de 6.000, no começo das operações, para 519 mil no último mês de março.

A federação dos bancos destaca ainda que, desde o lançamento, o sistema de pagamento instantâneo do BC “ampliou significativamente a sua participação na composição de transações bancárias” e já supera as transferências tradicionais, com DOC e TED.

Fonte noticias.r7.com