Jovens vão poder tirar CNH gratuita no estado do Pará

O Governo do Estado do Pará, por meio do departamento de trânsito do estado (Detran), está promovendo a criação do programa social CNH Pai D’égua, que foi publicado nesta sexta-feira (17) no diário oficial o edital contendo todas as informações de como ser inserido no programa.

As inscrições para participar do programa começa na próxima terça-feira (21) e serão feitas exclusivamente pelo site do Detran, na opção “CNH Pai D’égua”, até o dia 30 de setembro. O programa vai oferecer cinco mil vagas, sendo 30% para estudantes entre 18 e 25 anos, 30% para mulheres, e 10% para PCD. Além de o programa oferecer a entrada na primeira habilitação, serão ofertadas também, a adição de categorias e mudança para a categoria D. para mais informações acesse o link abaixo.

https://drive.google.com/file/d/1bfc1TzKApQ1zZBTRJYzWwyQku_C1f2-0/view

Foto: Aebeneli