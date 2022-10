JP8 derrota Paysandu na abertura do Campeonato de Paraense de Basquete sub-19

O JP8 – Jovens Pantheres, campeão de basquete sub-15, estreou com vitória no campeonato sub-19. Venceu o Paysandu por 72 a 66, em jogo realizado no ginásio Moura Carvalho. O Papão foi melhor nos dois primeiros quartos da partida. Fechou no primeiro tempo com a vantagem de 4 pontos: 31 a 27.

No segundo tempo, o JP8 se restabeleceu em quadra ganhando os quartos finais chegando ao placar de 72 a 66. Murilo Zamorim foi o cestinha com 29 pontos.

SUB-13

O campeonato sub-13 tem apenas Paysandu e Clube do Remo na disputa. No primeiro jogo a garotada bicolor venceu a turma azulina por 62 a 58, depois de 29 a 23 no primeiro tempo.

Imagem: JP8/Divulgação