JP8 ganha do Clube do Remo e conquista título de campeão de basquete masculino Sub-15.

O projeto esportivo na modalidade de basquete criado pelo Jovens Panthers 8 [JP8], há pouco menos de um ano, colhe os frutos plantados.

Na última quinta-feira, o time Sub-15 sagrou-se campeão da categoria ganhando do Clube do Remo por 59 a 48.



O jogo no ginásio Serra Freire foi pontilhado de emoções até seu final. O time comandado pelo técnico Jonhathan Zamorim venceu os três primeiros quartos da decisão.



Os azulinos venceram o último, mas não conseguiram reverter a diferença de pontos. Aí foi uma comemoração dos Jovens Panthers. Afinal, ganhar de um time mais estruturado e com raízes no basquete paraense não é tarefa fácil.



“Foi muita superação. Os ‘meninos’ souberam no momento certo dosar suas energias para evitar o desgaste como aconteceu na decisão do sub-17 diante do Paysandu. Os atletas estão de parabéns e também os pais que acompanham os filhos nos jogos. Valeu muito, destacou Jonathan Zamorim.



Dodie foi destaque da equipe com ações ofensivas e defensivas, foi o cestinha da partida, recebendo parabéns do pai Alexandre Moreira, colaborador do JP8.

Imagens: JO8/Divulgação