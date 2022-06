Jubileu de Platina de Elizabeth foca em Charles e na sucessão

Enquanto celebra o mais longo reinado de sua história, o Reino Unido se prepara para a sucessão do trono. O Jubileu de Platina de Elizabeth II, que marca 70 anos de regência, começa a ser comemorado nesta quinta-feira (2) com o protagonismo não de um, mas de dois herdeiros cotados para ocupar o Palácio de Buckingham.

O príncipe Charles, de 73 anos, e o príncipe William, de 39, primeiro e segundo na linha de sucessão, têm assumido a dianteira de alguns dos principais eventos, assim como já vinham desempenhando funções públicas importantes nos anos mais recentes.

– Pai e filho precisarão estar intimamente alinhados nos próximos meses e anos, pois Charles será, um dia, um rei de curto prazo, mantendo o trono aquecido para William – escreveu o comentarista da BBC Peter Hunt no Twitter.

Renovação

Segundo o comentarista, essa é a nova realidade da monarquia britânica, agora que a rainha, com 96 anos, tem enfrentado sérios “problemas de mobilidade”.

– Enquanto um futuro rei Charles acelera seu treinamento, outro futuro rei, William, observa o que o espera – prosseguiu Hunt.

Já no sábado (28), o príncipe William foi o centro das atenções no treino de inspeção da Guarda Irlandesa, regimento de infantaria que faz parte do Exército britânico. O treino foi uma preparação para a cerimônia que abre as festividades do jubileu, que até o momento não tem a presença da rainha confirmada.

Elizabeth II chegou à marca de sete décadas no trono em fevereiro e dois feriados foram reservados para criar um final de semana de quatro dias para a comemoração. Autoridades dizem que a participação da rainha nas celebrações será decidida no dia.

Futuro

A transição sutil ilustra os desafios da família real enquanto a soberana permanece no trono. Charles, porém, se torna cada vez mais a face pública da monarquia. Enquanto prepara o jubileu, a realeza trabalha para consolidar a posição de um herdeiro, às vezes, incompreendido e demonstrar que a Casa de Windsor continuará viva.

– Charles e Camilla [sua mulher] são um ponto de interrogação para o futuro quando se trata da monarquia – disse Robert Lacey, historiador da realeza e consultor da série The Crown, da Netflix.

Charles passou as últimas três décadas tentando superar as consequências do fim de seu casamento com a popular princesa Diana. Levou anos para que muitos britânicos perdoassem o príncipe, cuja infidelidade e ligações com Camilla Parker Bowles torpedearam seu relacionamento com Diana, conhecida como Princesa do Povo por sua capacidade de se conectar com o público de uma maneira que seu marido nunca conseguiu.

A glamourosa jovem mãe do príncipe William e do príncipe Harry morreu em um acidente de carro em Paris, em 1997, cinco anos depois de se separar de Charles.

Mas o clima melhorou desde que o príncipe herdeiro se casou com Camilla, em 2005.

– Não estamos no estado que pensávamos estar 20 anos atrás, quando a perspectiva de Charles subir ao trono parecia um grande desafio. E acho que se pode dizer que a monarquia pode contar hoje mais fortemente com o afeto dos britânicos do que por muitas décadas – comentou Lacey.

Muito disso se deve a Elizabeth, que em seu aniversário de 21 anos prometeu servir ao Reino Unido e à Comunidade Britânica por toda a vida – e mostra que pretende cumprir a promessa.

Eventos

A programação prevê para esta sexta (3) um serviço de ação de graças na Catedral St. Paul, em Londres. No sábado (4), cedo, a rainha deve participar da corrida de cavalos Derby com outros membros da família. Mais tarde haverá um show do lado de fora do Palácio de Buckingham com as bandas Queen, Duran Duran e a cantora americana Diana Ross. As comemorações terminarão no domingo (5), com festas de rua e um desfile pela capital britânica.

Fonte: *AE

Foto: EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA