Jucepa lança edital de concurso público para nível médio e superior

A secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan e a Junta Comercial do Estado do Pará, representada pela presidente, Cilene Sabino, estiveram reunidas na última quarta-feira (18), no auditório da Jucepa, em Belém, para realizar o lançamento do edital referente ao concurso do órgão, que será publicado nesta quinta-feira (19). As inscrições terão início em 26 de agosto e seguem até 20 de outubro de 2021. As provas serão realizadas no dia 12 de dezembro de 2021.

“Estou imensamente feliz em realizar nesta gestão, após 12 anos, o concurso para cargos efetivos no órgão, contribuindo para que mais pessoas ingressem na atividade pública, e dessa forma reforcem o quadro de servidores, aperfeiçoando os serviços disponibilizados para a população”, afirmou Cilene Sabino, presidente da Jucepa.

Desde 2008 sem concurso com cargos efetivos, o Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (CETAP) é a banca organizadora do concurso que ofertará 15 vagas efetivas o mais cadastro reserva, sendo 10 para nível superior para os cargos de técnico de administração e finanças, sendo 2 vagas para Administração, 1 para Contabilidade, 7 para técnico do registro mercantil classe A nível 1, sendo 5 para Direito e 2 para técnico de informática e registro mercantil; e assistente do registro mercantil e 5 para nível médio, para assistente do registro mercantil.



Sobre as etapas de seleção, está confirmado que os candidatos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira delas composta por provas objetivas e discursivas. A etapa da prova discursiva terá apenas as redações corrigidas dos candidatos que alcançarem a pontuação mínima exigida na objetiva. Os aprovados, nos cargos de nível superior, realizarão o exame de títulos. As avaliações ocorrerão na cidade de Belém, capital do Pará. As contratações serão pelo regime estatutário, que assegura os direitos dos futuros servidores.

“Estamos muito felizes, pois entendemos que é o fortalecimento do serviço público, e com a realização deste concurso, esperamos que os melhores entrem para reforçar o quadro de servidores e trabalhem para que possamos ofertar serviços com cada vez mais qualidade para a nossa população”, afirmou a titular da seplad, Hana Ghassan.

Sobre a Jucepa

A Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) é um órgão público exercendo atividades semelhantes às que, em outros países, são exercidas pela Câmaras de Comércio (Chamber of Commerce) e que tem como objeto efetuar o registro público das empresas mercantis e atividades afins, garantindo a sua segurança e validade.

Além disso, tem caráter público, podendo qualquer pessoa obter certidão integral ou parcial de todos os atos registrados ou arquivado mediante pagamento do preço devido, sem necessidade de provar interesse. A Junta Comercial do Estado do Pará mantém vínculo administrativo com o Poder Executivo por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), e tecnicamente ao Governo Federal por meio do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI).

Último concurso

Há 12 anos sem concurso com cargos efetivos, o último edital da Jucepa foi divulgado no ano de 2008. O concurso foi organizado pela Universidade da Amazônia (UNAMA) e ofertou 92 vagas distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. As oportunidades foram para Técnico do Registro Mercantil, Técnico de Administração de Finanças, Técnico em Informática do Registro Mercantil, Assistente de Registro Mercantil e Motorista. A jornada de trabalho era de 30 horas semanais.

Por Fabíola Uchôa (JUCEPA)

Fonte: Agência Pará