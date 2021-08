Jucepa promove capacitação a gestores de Bragança sobre a Redesim

A Caravana Jucepa Itinerante, que tem como objetivo conscientizar gestores municipais e demais segmentos da sociedade sobre a importância da implantação da Redesim para a transformação digital do registro mercantil, realizou nesta quinta-feira (19), no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Bragança, na região Nordeste, o Seminário Jucepa Itinerante, com o tema “Integrando os Novos Gestores Municipais à Redesim”.

O município de Bragança é o maior polo pesqueiro do Pará, exportando sua produção principalmente para as capitais do Nordeste e demais regiões do Pará. Atualmente, ocupa o 15º lugar no ranking de empresas ativas, com 5.028 empreendimentos, sendo 770 de empresários individuais; 3.164 MEI (Microempresa Individual); 496 Eireli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada); 557 Sociedades Limitadas; 22 Sociedades Anônimas; 12 cooperativas e sete de outros segmentos.

A presidente da Jucepa, Cilene Sabino, ressaltou a importância da integração para que o município avance no desenvolvimento econômico. “Só agora, em 2021, foram registradas 594 empresas. Fazendo um comparativo com o ano de 2018, quando não tinha pandemia, foram 535 durante todo o ano, ou seja, podemos ver que o município, em apenas sete meses, já ultrapassou os dados de 2018. Isso significa que as empresas que estão vindo para a região estão com poder de investimento, e a integração com o sistema da Redesim traz muito mais celeridade e facilidades aos processos de abertura de empresas, proporcionando desenvolvimento e renda local”, reiterou Cilene Sabino.

Arrecadação – O diretor de Tributos da Prefeitura de Bragança, Antônio Sérgio, falou sobre os ganhos que o sistema integrador trouxe ao município, informando que “em relação aos últimos cinco anos, a integração com a Redesim trouxe um aumento de 60% na arrecadação do município, além de diminuir de 90 para cinco dias o tempo de abertura de empresas para empreendimentos de baixo risco, que são a grande maioria”.

O evento contou com a presença de gestores municipais, analistas, contadores e usuários do município e da região. Também foram ministradas palestras sobre Ambiente de Negócios; Inovação; Tecnologia e o Papel do profissional de contabilidade no desenvolvimento regional; Licenciamento do Corpo de Bombeiros; Banpará Produtos; Avanços de Certificação Digital; Cooperativismo como Alternativa de Desenvolvimento Local; Importância dos pequenos negócios para o Brasil; Serviços Notariais e de Registro: A serviço da Sociedade; Programa de Microcrédito do Governo do Pará e Jucepa Digital e a Redesim.

“É uma satisfação enorme receber a equipe do ‘Jucepa Itinerante’ em nosso município e participar desta capacitação, que tanto vai contribuir para as melhorias no atendimento dos nossos servidores e no desenvolvimento dos empresários locais”, afirmou o vice-prefeito Mário Júnior.

A caravana da Junta Comercial do Pará prossegue nesta sexta-feira (20) no município de Salinópolis, onde o seminário será realizado no auditório da Câmara Municipal, na Avenida Beira Mar, 1.117.

Por Fabíola Uchôa (JUCEPA)

Fonte: Agência Pará

Foto: Ascom / Jucepa