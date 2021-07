Judô: com adversários definidos, Brasil estreia nesta sexta em Tóquio

Primeiros a competir serão Eric Takabatake e Gabriela Chibana

Os adversários dos judocas brasileiros rumo ao pódio da Olimpíada de Tóquio (Japão) foram revelados na manhã desta quinta-feira (22) após sorteio das chaves nas 14 categorias em disputa, realizado pela Federação Internacional de Judô (IJF, sigla em inglês). O Brasil estreia no tatame já nesta sexta-feira (23), às 23h (horário de Brasília), com os pesos ligeiros Eric Takabatake (60kg/masculino) e Gabriela Chibana (48kg/feminino). A competição do judô prossegue até 31 de julho, com luta de uma categoria por dia, no masculino e no feminino. As lutas ocorrerão no Nippon Budokan, uma arena localizada no Parque Kitanomar, na capital japonesa.

Ao todo, 13 judocas representam o país em Tóquio 2020.Três deles só estrearão na segunda rodada. É o caso do peso pesado Rafael Silva (acima de 100 quilos), medalha de bronze nos Jogos de Londres (2012) e Rio 2016. No feminino, Mayara Aguiar, bicampeã mundial e bronze (Londres e Rio) e Maria Suelen Altheman, ambas na categoria acima de 78 kg, também folgam na primeira rodada.

Para chegar ao fase final da competição os judocas terão de avançar, pelo menos, até as quartas de final. A partir daí, quem vencer vai às seminfinais, e os demais caem para a repescagem pela medalha de bronze. Os que passarem, vão competir por um dos dois bronzes, em todos os pesos.

Confrontos individuais

Feminino

48kg – Gabriela Chibana x Harriet Bonface (Malawi)

52kg – Larissa Pimenta x Agata Perenc (Polônia)

63kg – Ketleyn Quadros x Cergia David (Honduras)

70kg – Maria Portela x Nigara Shaheen (Time de Refugiados)

78kg – Mayra Aguiar (Bye) – Espera vencedora de Munkhtsetseg Otgon (Mongólia) x Inbal Lanir (Israel)

+78kg – Maria Suelen Altheman (Bye) – Espera vencedora de Anamari Velensek (Eslovênia) x Nina Cutro-Kelly (EUA)

Masculino

60kg – Eric Takabatake x Soukphaxay Sithisane (Laos)

66kg – Daniel Cargnin x Mohamed Abdelmawgoud (Egito)

73kg – Eduardo Barbosa x Guillaume Chaine (França)

81kg – Eduardo Yudy x Sagi Muki (Israel)

90kg – Rafael Macedo x Islam Bozbayev (Cazaquistão)

100kg – Rafael Buzacarini x Toma Nikiforov (Bélgica)

+100kg – Rafael Silva Baby (Bye) – Espera o vencedor de Ushangi Kokauri (Azerbaijão) x Mathias Sarnacki (Polônia)

Sorteio da competição por equipes:

Cabeça de chave número 3 – atrás de Japão e França – o Brasil saiu de bye na primeira rodada e estreará contra o vencedor de Holanda x Uzbequistão.

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro