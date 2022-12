Judô do Clube do Remo conquista medalhas de ouro na Copa Cidade de Fortaleza

A equipe de judô do Clube do Remo, campeã paraense de 2022, retornou de Fortaleza- CE cheia de medalhas conquistadas na Copa Cidade de Fortaleza, realizada no ginásio Paulo Sarasate, no centro da capital cearense. Na bagagem, um total de doze medalhas, distribuídas em seis de ouro, três de prata e três de bronze.

As judocas azulinas Kamilly Barbosa e Bruna Hervey ganharam duas medalhas de ouro. No quadro geral de classificação, o Clube do Remo ficou em 13º lugar entre os 63 clubes participantes de vários estados brasileiros.

A Copa Cidade Fortaleza de Judô faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Judô – CBJ, sendo organizada pela Federação Cearense de Judô – FCJ.

Após o retorno da delegação, os judocas azulinos entraram de férias. Volta aos treinos, depois do dia cinco de janeiro.

Imagem: Agência Remo