Judô paraense tem boa participação no Campeonato Brasileiro Regional I

O judô paraense foi segundo colocado na categoria feminino e terceiro no masculino no Campeonato Brasileiro Regional I, realizado na cidade de Macapá- AP, no ginásio do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, no Brasil Novo.



A equipe contou com judocas da capital e do interior. O campeonato foi chancelado pela CBJ, teve a participação de seis Estados: Pará, Amazonas, Amapá, Maranhão, Roraima e Piauí.

No feminino a equipe paraense obteve 20 medalhas de ouro, dezoito de prata e 27 de bronze.

Já no naipe masculino foram nove medalhas de ouro, oito de prata e 14 de bronze.



Entre os destaques, a jovem Seliane Cristina do Rosário, Gato, de 18 anos, campeã no Sub 21 da categoria pesado +78kg. Seliane é da Associação Campos de Judô.



A delegação formada por mais de 100 atletas contou com apoio de vários desportistas, entre eles, o prefeito de Bragança, Raimundo Nonato de Oliveira. Da presidente da Associação Campos Judô, Maria Valcineia Campos.



A equipe teve como técnica Alcilene Costa de Magalhães e os auxiliares Ney Gabriel Farias e Marcos Vinicius. (Colaboração: Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação