Judô paralimpico paraense participa do Grand Prix em São Paulo

A Asfam – Associação Souza Filho de Artes Marciais- com sua equipe de judô paralimpico, está em São Paulo onde vai participar do Grand Prix de Judô Paralimpico e da Copa Loterias Caixas de Judô Paralimpico. A disputa segue até o dia 4 no CT Paralimpico Brasileiro, na capital paulista.

A equipe viajou com 11 paratletas e mais sua comissão técnica e convidados especiais – acompanhantes.



O professor e técnico Reinaldo Costa está no comando da equipe paraense. A delegação recebeu ajuda da Seel na viagem para São Paulo.



Entre os destaques da equipe, está Victoria Emily, atleta da seleção brasileira de judô em busca do bicampeonato brasileiro



A delegação paraense: técnico, Reinaldo Costa; auxiliar técnico, Johnnathan Progênio; staff, Ayrton Pessoa e Aryadna Vale; acompanhante, Fernanda Pastana; chefe delegação, Ana Cecília

Os paratletas iniciantes: Jairton Costa J1; Kauã Samuel J2;



Lucas Alek J1; Eryane Vaz, J1; José Cleberson J1; Leonan J1;

Marcelino J1; Sofia Pastana J1

Categoria adulto: Victoria Emily J1; Valdenice de Oliveira J1; Thiago Gatinho J1. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Asfam/Divulgação