Juiz ordena que Adélio continue em uma prisão federal

A Justiça determinou que Adélio Bispo de Oliveira deverá continuar preso em uma penitenciária federal. A decisão foi assinada na quinta-feira (14) pelo juiz federal Bruno Savino, de Juiz de Fora (MG), cidade onde Adélio esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro, em 2018. Na época do atentado, Bolsonaro ainda era candidato à Presidência. As informações são da coluna Rodrigo Rangel, do portal Metrópoles.

Savino é o magistrado responsável pelo processo criminal aberto contra Adélio Bispo pela tentativa de assassinato.

O despacho será encaminhado para o juiz corregedor responsável pela penitenciária federal de Campo Grande (MS), onde Adélio é mantido. O magistrado deverá chancelar o veredicto.

Fonte: Pleno News

Foto: Folhapress/Guilherme Leite