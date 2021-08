Juiz revoga liminar que causou interdição do aeroporto de Itaituba

O juiz Jacob Arnaldo Campos Farache, da 1ª Vara Cívil e Empresarial de Itaituba, após audiência de conciliação realizada nesta quinta-feira, revogou a medida liminar de reintegração de posse de uma área próxima à pista do aeroporto de Itaituba, no oeste do Paará, que acabou interditado para voos comerciais.

Ontem, o administrador do aeroporto, André Paxiúba, explicou que diante da presença do pessoal que esteve na área em litígio para cumprir o mandado de reintegração de posse a administração decidiu suspender todas as operações para resguardar tanto a segurança dos passageiros quanto dos funcionários e colaboradores.

Com a revogação da liminar, as operações de pouso e decolagem poderão ser reiniciadas.

A decisão ocorreu durante uma audiência entre as partes envolvidas na manhã de hoje no fórum da cidade.

O representante do município, o procurador jurídico, Erasmo Alexandre Ferreira, explicou que a decisão limitar afetou diretamente na segurança operacional do aeroporto municipal de Itaituba, uma vez que houve o rompimento da cerca do aeródromo e a colocação de estacas por pessoas não autorizadas pela autoridade aeroportuária.

A ação ocorreu fora dos padrões e resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e teve como consequência imediata a suspensão da operação no aeroporto, causando inúmeros transtornos para passageiros e ao próprio município.

Após ouvir ambas as partes, o juiz decidiu revogar a liminar em favor do município.

