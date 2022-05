Juíza é levada morta a bala dentro de carro para a frente da Divisão de Homicídios

Um fato inusitado se registrou nesta terça-feira, em Belém, quando o corpo da juíza Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira foi deixado na porta Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Belém, no bairro de São Brás, pelo companheiro dela, o também juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior. O corpo da juíza apresenta um ferimento por arma de fogo.



Conforme dados da polícia, João Augusto Figueiredo disse, em sua versão inicial, que a juíza Monica Andrade teria supostamente cometido suicídio dentro de um veículo pertencente a ele, na garagem do prédio onde ele reside, no edifício Rio Miño, no bairro de Nazaré, área nobre da capital paraens. João mesmo dirigiu até a unidade policial. A versão dada pelo magistrado ainda é investigada pela polícia.



O juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior prestou depoimento na própria Divisão de Homocídios da Polícia Civil do Pará. Narrou que ele e a magistrada Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira tinham um relacionamento amoroso, mas ela não morava em Belém e e estaria passando alguns dias na capital, não se sabe se a passeio ou em missão da Justiça.

João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior é juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, ligada ao Tribunal de Justiça do Pará – TJPA.



Imagem: Reprodução/O Liberal