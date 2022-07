Julho Amarelo: Campanha alerta para a prevenção e combate às hepatites virais

Abordando o tema “O diagnóstico precoce é o primeiro passo”, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), através do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) iniciou na sexta-feira, 08, a Campanha Julho Amarelo que visa conscientizar a população sobre as hepatites virais e as formas de prevenção da doença. A primeira ação ocorreu no Belo Centro, localizado na Lameira Bittencourt, Centro.

No Brasil, de acordo com o último boletim epidemiológico emitido, no período de 1999 a 2020, 254.389 mil pessoas foram infectadas com hepatite B e 262.815 mil portadores da hepatite C. Em Santarém e no Oeste do Pará, no período de 2007 a junho de 2022, foram diagnosticados 665 casos de hepatite B e 498 casos de Hepatite C.

Durante todo o mês de julho, a Prefeitura irá desenvolver ações de segunda a sábado, em horários e locais estratégicos. Dentre as atividades estão: orientações, panfletagem, e testagem rápida para hepatite B e C, com a meta de realizar 1000 testes no período da campanha.

“O CTA está intensificando suas ações nesse mês de julho. Vamos realizar atividades em diversos pontos da cidade com o intuito de conscientizar a população. A maioria dos pacientes não têm um diagnóstico precoce, pois devido o caráter ‘silencioso destas infecções’, os sintomas geralmente só aparecem na fase tardia, com desenvolvimento de complicações como a cirrose hepática, que determina aumento da morbidade e mortalidade por insuficiência hepática. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental para que haja um tratamento eficaz, pois a hepatite C tem cura, então, quanto antes a pessoa descobrir melhor”, informou a coordenadora do CTA, Ana Lucia Ferreira.

JULHO AMARELO

A campanha nacional foi instituída pela OMS, através da Lei nº 13.802, de 2019, com o objetivo de promover ações relacionadas à luta contra as hepatites virais.

As hepatites virais são doenças provocadas por vírus que causam a inflamação do fígado, um importante órgão do sistema digestivo com um papel essencial na desintoxicação do organismo. Causada, na maioria das vezes, por uma infecção viral, também pode ser provocada pelo uso abusivo de substâncias tóxicas (álcool, medicamentos e drogas), doenças genéticas ou autoimunes.

Existem cinco principais tipos de hepatites por vírus hepatotrópicos, que atacam preferencialmente esse órgão: A, B, C, D e E. Cada uma das hepatites tem suas particularidades, ou seja, variam muito em relação à transmissão e à possibilidade de evolução clínica. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C.

