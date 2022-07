Julho Amarelo: Mais de 4.573 testes de ISTs são realizados em Santarém

Com o objetivo de conscientizar a população sobre as hepatites virais e as formas de prevenção da doença, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), através do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realizou durante o mês corrente a campanha Julho Amarelo com o tema “O diagnóstico precoce é o primeiro passo”. Ao todo, 16 ações foram realizadas em locais e horários estratégicos alcançando 1.143 pessoas em atendimentos.



As ações da campanha ocorreram de segunda a sábado, em lugares de muita circulação de pessoas como, por exemplo, o Belo Centro, o Shopping Rio Tapajós, o Distrito de Alter do Chão, ruas da cidade, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona urbana, do planalto e da região de rios e ainda no CTA.

Foram realizados 4.573 testes de Hepatite B, C; HIV e Sífilis. Houve ainda a distribuição de 1.000 folders educativos e 32.256 preservativos. Durante a campanha foram confirmados novos casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), sendo 18 casos positivos de HIV, 03 de hepatite B, 05 de hepatite C e 34 de Sífilis.



A coordenadora do CTA, Ana Lucia Ferreira, relata que a campanha foi muito produtiva. “A campanha Julho Amarelo foi um sucesso, tivemos uma procura ótima para a testagem. Tínhamos a meta de realizar mil testes e acabamos realizando muito mais. A campanha encerrou, mas o CTA continua com as ações. No mês de julho nós intensificamos essas ações, mas durante todo o ano fazemos a testagem, o acolhimento e a distribuição de insumos de prevenção.”



O Centro de Testagem e Aconselhamento atende toda a população por demanda espontânea. Está localizado na Av. Barão do Rio Branco, 860, no bairro Santa Clara, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.

Imagens: Agência Santarém