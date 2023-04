Julia Ituma, promessa do vôlei italiano, morre aos 18 anos

Morreu, nesta quinta-feira (13), a jogadora Julia Ituma, aos 18 anos. Promessa do vôlei italiano, ela caiu da janela do hotel onde estava hospedada, em Istambul, na Turquia. As informações são do Globo Esporte.

As circunstâncias do incidente ainda não foram reveladas.

Na quarta-feira (12), a atleta disputou a segunda partida da semifinal da Champions League. A equipe dela jogou contra o Eczacibasi e perdeu para o time turco por 3 sets a 0, se despedindo da competição continental.

O time do qual Julia fazia parte é treinado por Stefano Lavarini, ex-técnico do Minas.

Nas redes sociais, a Federação Italiana de Vôlei prestou homenagem com uma foto e a frase “Lembraremos sempre de você”.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Igor Novara