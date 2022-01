Julia Lemmertz comenta vídeo íntimo de Alexandre Borges e diz que ainda processa divórcio

Atriz saiu em defesa do ex-marido, que teve imagens vazadas em 2016, e afirmou que divulgação foi ‘sacanagem’

A atriz Julia Lemmertz não ficou contente com a exposição do vídeo íntimo de Alexandre Borges, seu ex-marido, em 2016. A revelação foi dada em entrevista à revista Ela, onde a artista afirmou que a divulgação se tratou de uma ‘sacanagem’. “Achei uma sacanagem. Quantas coisas fiz quando era jovem, imagina se tivesse alguém na minha cola. Mas não penso mais nisso”, disse. No vídeo, o ator aparecia em um quarto privado, acompanhado de mulheres e álcool. Na época, em entrevista ao jornal Extra, ele negou que a festa tivesse sido regada a orgia e consumo de drogas.

Separada de Alexandre Borges desde 2015, Lemmertz afirmou que ainda está na fase de processamento do divórcio. “É louco ficar 22 anos casada e se separar. Foi um impacto e sigo processando. Eu e Alexandre ainda estamos num processo de descolamento. Independentemente de quem termina, se você passa tanto tempo ao lado de uma determinada pessoa, é por que ela importa. Se separar nesse contexto é como sair de um trem em movimento e ficar parada na estação pensando para onde ir”, afirmou em entrevista à Ela. Ela completou dizendo que Borges é um cara “extraordinário” e “amigo para a vida toda”, mas disse que nunca mais vai se casar nos moldes da relação que eles tiveram, pois achou que era para sempre.

A atriz também falou sobre sexualidade e como lida com as questões do prazer aos 58 anos. “A libido muda, né? Mas ao mesmo tempo fica incrível. Você sabe do que gosta, o que quer, se sente menos aflita, menos afoita, é mais gostoso. A maturidade é muito interessante”, desabafou. Para ela, há uma diferença de tratamento entre homens e mulheres nesta faixa etária. “O que acho uma pena é viver num mundo ainda tão machista. O homem completa 60 anos, e ninguém se espanta. E ainda falam: ‘Olha como ele está gato, todo grisalho’. Vá tomar banho! É um coroa também, e está tudo bem.”

