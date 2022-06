Juliana Paes é cancelada por comemorar segundas-feiras

A atriz Juliana Paes voltou a ser alvo de internautas após fazer uma publicação motivacional nas redes sociais. Na postagem, a artista encorajava as pessoas a celebrarem a chegada do início da semana, mudando a forma como elas enxergam as segundas-feiras. A famosa, entretanto, acabou cancelada por usuários do Twitter, acusada de ignorar a situação social do Brasil.

– E se a gente passasse a comemorar o segundou da mesma maneira que comemoramos o sextou? Isso é demais??? Vejo cada semana como um recomeço, colocando tudo no lugar, refletindo e me organizando, então vejo as segundas como algo positivo. Vamo que vamo – escreveu a atriz.

Em resposta, um internauta afirmou que a artista está “desprendida da realidade”.

– Juliana, o quanto você precisa estar desprendida da realidade pra tweetar algo assim e achar que não tem nada errado? Pior: achar que está motivando alguém. Nem todo mundo tem o luxo de morrer no começo da novela, alguns de nós trabalham no dia seguinte – criticou um usuário da rede social.

Por outro lado, diversas pessoas saíram em defesa da atriz.

– Gente, vocês são muito chatos, estão militando em cima disso aqui da Juliana Paes. Ninguém tem culpa se vocês são amargurados com a vida e têm preguiça de trabalhar. Ser rico não garante felicidade nenhuma, se fosse assim, muitos famosos não se suicidavam por aí – avaliou um internauta.

Internautas comentam post de Juliana Paes / Foto: Reprodução / Twitter

Juliana já havia sido cancelada nas redes sociais, após desaprovar a postura de senadores da CPI da Covid-19 em relação à médica Nise Yamaguchi. À época, rebateu críticas por seu posicionamento e destacou que não milita a favor de Lula ou Bolsonaro por não se sentir representada por nenhum dos lados.

– Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema direita, não apoio delírios comunistas da extrema esquerda. Quero respeito, acolhimento, a todas as causas minoritárias. Mas quero que isso aconteça independentemente de ideologia política – declarou, na ocasião.

Fonte: Pleno News