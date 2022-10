Juliana Paiva aparece no SBT após fim de contrato com Globo

A atriz Juliana Paiva, que teve contrato encerrado com a Globo em setembro, fará uma participação no Programa Silvio Santos, no próximo domingo (16). Ela estará no quadro Jogo das Três Pistas. As informações são do site Notícias da TV.

Paiva nunca tinha visitado a emissora de Silvio Santos. Ela passou 13 anos na Globo e pode voltar a atuar na emissora, visto que, mesmo sem contrato fixo, poderá ser contratada por obra.

A artista estaria sendo sondada para um papel importante na novela Terra Vermelha, de Walcyr Carrasco. Sua última novela na Globo foi Salve-se Quem Puder (2020).

Fonte: Pleno News/Foto: Beatriz Damy / AgNews