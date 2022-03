Juliano, da dupla com Henrique, vai casar no fim de abril. Saiba tudo!

O pedido de casamento aconteceu em 2018, mas o cantor e Mohana decidiram oficializar a união em 2022

A oficialização do “sim” entre Juliano, da dupla com Henrique, e a empresária Mohana do Couto está mais próxima do que os fãs imaginavam. O casal já escolheu a data e o local em que acontecerá a cerimônia e a coluna LeoDias te conta todos os detalhes.

Juliano e Mohana estão juntos há 13 anos, mas o primeiro passo para oficializar a relação aconteceu em 2018, quando o sertanejo pediu a amada em casamento durante o programa Altas Horas, de Serginho Groisman, na TV Globo. Quase quatro anos depois, o casal decidiu marcar a cerimônia para o próximo mês de abril, mais especificamente para o dia 26.

Juliano e Mohana estão juntos há 13 anos, mas o pedido de casamento só aconteceu em 2018 durante o programa Altas Horas

Eles vivem juntos ao lado da filha Maria Antônia, que nasceu em 2019

Eles oficializam a união no próximo mês de abril em uma praia no sul da Bahia

Juliano é dupla de Henrique

A cerimônia acontecerá em uma praia no sul da Bahia e celebra a união dos dois, que já moravam juntos ao lado da primeira filha, Maria Antônia, que nasceu em 2019.

Apesar de discretos, Juliano e Mohana não escondem o carinho ao se declararem um para o outro em publicações feitas no Instagram e arrancam suspiros dos fãs que torciam pelos dois desde o pedido de casamento realizado no programa global.

