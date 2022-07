Juliano Goiano abre show de Wesley Safadão em Salinas

Cantor Juliano Goiano, de grande sucesso no Pará e no Brasil, se prepara para abertura do show do artista Wesley Safadão, que vai ser realizado no dia 23 de julho de 2022, na praia do Atalaia, em Salinas, município de grande procura dos veranistas paraenses e turistas que buscam conhecer a região do salgado do estado. Na ocasião, o show do músico vai iniciar a partir das 21h, com muita música de qualidade, piseiro, arrocha e sertanejo que o público paraense adora.

“Estou muito ansioso pra realização desse show, por que eu além de ser muito fã do Wesley Safadão, e me espelhar nas músicas dele e na forma de conduzir um show, eu amo demais a praia do Atalaia, Salinas, a galera que tá ali sempre busca alegria e animação, e é isso que eu quero proporcionar pro público do evento, vai ser histórico”, comenta o cantor sobre as suas expectativas do show.

Juliano Barros Rodrigues, conhecido pelo seu nome artístico Juliano Goiano, é natural da cidade de Goiânia, mas mora em Belém do Pará há décadas, e foi aqui que iniciou a sua trajetória na música, onde enfrentou inúmeras dificuldades financeiras e de recursos para poder seguir seu sonho de ser cantor.

“Eu fui pra rua entregar panfletos do meu trabalho, subia nos ônibus, onde cantava e mostrava meu trabalho, com o tempo fui sendo chamado pra cantar em bares e restaurantes com voz e violão, então foram anos de muita luta até eu finalmente conquistar a ‘fase de glória’”, recorda o cantor sobre o início da sua carreira.

Amante de inúmeros artistas, Juliano Goiano é fã declarado do músico eterno Cristiano Araújo, e ele busca resumir sua trajetória em um versículo “O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé”, “É esse o reconhecimento que ele sempre buscou e hoje, além da fé que o trouxe até aqui, ele prossegue sua história com muita gratidão”, comente ao músico.

Acerca do seu show que vai realizar na praia do Atalaia, em Salinas no dia 23 de julho, Juliano resume a ansiedade em uma frase: “Vai ser um verdadeiro espetáculo, será uma ótima experiência de forma completa, uma verdadeira realização de um sonho”, descreve ele.

Serviço: Os ingressos para o evento “Verão Sal- Pé na Areia”, estão a venda no site (baladapp.com.br/chillibeans) e nas lojas Chilli Beans dos shoppings da cidade.

Imagem: Ezio Gama