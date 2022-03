Juliette comenta sobre a amizade entre Anitta e Bruna Marquezine: ‘Estou com ciúme’

Anitta e Bruna Marquezine são a mais nova amizade do momento. E Juliette Freire quando foi perguntada pelos seus seguidores sobre o que estava achando do relacionamento delas neste sábado (5), brincou dizendo que estava enciumada da amiga.

“Sobre o negócio de Anitta e Bruna Marquezine, eu mandei uma mensagem dizendo que eu estou com ciúme”, disse a campeã do Big Brother Brasil 21 em tom de ironia. A ex-BBB contou sobre uma conversa com a cantora, que disse: “mulher, mas você nunca quer saber de sair”. “Peste, eu to operada”, já que a paraibana realizou alguns procedimentos estéticos muito recentemente, e estava sob recuperação ao longo do feriado do carnaval.

A maquiadora abriu um espaço no seu Twitter para interagir com os fãs, e revelou achar a atriz muito engraçada e deseja ficar mais perto dela, e ainda completou, que quer ter intimidade para também chamá-la de “peste”.

Anitta e Marquezine costumavam ter uma rixa, mas pelo visto isso agora são águas passadas. O desentendimento entre elas surgiu no carnaval de 2019, por supostamente a dona do hit “Show das Poderosas” ter ficado com o ex-namorado da modelo, o Neymar.

Na época, os dois já não estavam mais juntos, então não contaria como uma traição, mas certamente isso incomodou Bruna, visto que o término ainda estava um pouco recente, e ela estava presente no local que isso aconteceu, no mesmo camarote na Marquês de Sapucaí, durante o desfile das escolas de samba do Rio.

Até esse ponto, as duas só se conheciam, mas de fato não eram muito próximas, como o público achava que eram. Esse burburinho contribuiu muito para estremecer a relação das meninas. No entanto, houve uma mudança significativa no início desse ano, quando a it-girl surpreendeu ao aparecer no Ensaio do Bloco da Anitta e protagonizar muitos cliques ao lado da artista, com direito a muita dança ao som dos maiores hits dela.

Fonte: R7/Foto Destaque: Juliette, Anitta e Bruna Marquezine. Reprodução: Instagram.