Juliette distribui ingressos para festa não fracassar, diz colunista

A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, afirmou que a estreia da festa Chá da Juliette foi frustrante e não como o esperado pela ex-Big Brother. A noite de arraiá aconteceu na Fundição Progresso, no Centro do Rio de Janeiro, neste sábado (3).

De acordo com a jornalista, “o show não lotou e passou longe de esgotar”. A venda de ingressos não bateu a meta da produção e com isso a equipe de Juliette precisou distribuir gratuitamente as entradas, que custavam R$ 140 por pessoa.

A festa teve show das funkeiras Pocash e Rebecca e contou com a presença de nomes como o da cantora Lexa, da atriz Bruna Griphao e da influenciadora Bianca Andrade.

Fonte: Pleno News/ Foto: Webert Belecio / AgNews