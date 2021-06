Juliette é confirmada na live de Xand Avião

A cantora já se apresentou em shows ao vivo de Gilberto Gil e Wesley Safadão

Após confirmar DJ Ivis, Nattan e Tato da Falamansa, a live Xand Avião e Carvalheira na Fogueira ainda contará com a participação mais do que especial de Juliette, a paraibana mais famosa do Brasil. A transmissão será no próximo sábado (26/6), a partir das 20h.

Com mais de 31 milhões de seguidores no Instagram, a ex-BBB acaba de anunciar em suas redes sociais que irá abrilhantar ainda mais o evento online que será transmitido pelo canal oficial do cantor Xand Avião no YouTube no dia 26, a partir das 20h.

Vale ressaltar que o evento ocorrerá pelo segundo ano consecutivo no canal do artista na plataforma e é uma homenagem e celebração às festividades de São João.

A live será exibida no YouTube de Xand Avião.

