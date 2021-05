Juliette gravará com Chico César e admite ‘feat’ com Anitta no futuro

A primeira parceria musical de Juliette Freire não vai acontecer com Luan Santana, a morena já declinou do convite.

Mas a campeã do “BBB 21” tem em seus planos seu feat afetivo favorito, com um ídolo que muito marcou sua vida e sua passagem pelo reality show global.

A paraibana pretende gravar com o conterrâneo Chico César a canção “Deus me proteja de mim”, alçada às mais ouvidas nas plataformas de streaming por ter sido cantada por ela no programa, diversas vezes.

A advogada e maquiadora, muito elogiada por seu timbre bonito de voz e sua afinação, tem como um de seus projetos profissionais a carreira musical:

— Cantar acalma meu coração. Quando canto, me sinto leve, é uma linguagem em que acredito muito. Eu já entendi que as pessoas amam eu cantando, mas quero entregar o meu melhor. Eu tenho uns probleminhas de dicção, por exemplo, que preciso controlar primeiro. Não só para música, mas para todo o resto. Gosto de cantar, quero fazer isso. Vou começar a me preparar para entregar uma coisa boa, como os fãs merecem.

Hospedada na casa de Anitta, no Rio, Juliette descarta, por enquanto, um feat com sua anfitriã:

— Ainda não… (risos) É uma honra que ela me veja com potencial de artista. Mas Anitta está decolando na carreira internacional e tem outras pretensões. Talvez, lá na frente, quando eu estiver bem segura, eu tenha coragem de fazer um feat com ela.

Ju diz que ela e Anitta têm “identificação cultural”, por a mãe e os tios da cantora serem da Paraíba, sua terra natal.

O nosso tipo de música é um pouco distante, mas eu sou louca por funk, louca! O povo me viu balançando a raba na casa (do “BBB 21”), né? Mais do que isso, eu sempre gostei da forma como Anitta conseguiu converter a situação pesada do início de sua carreira em respeito. Ela já tinha a minha admiração antes de fama, antes de tudo — sublinha.

Por EXTRA, GLOBO