Juliette pega carona com Anitta em avião bimotor e brinca: ‘o jatinho veio! Só não é meu’

Cantora carioca também não perdeu tempo e brincou com situação em rede social

A paraibana Juliette Freire, vencedora do BBB 21, brincou com a carona que pegou com a cantora Anitta, na manhã desta segunda-feira (7). Bem-humorada, a maquiadora e advogada paraibana ainda brincou com o apresentador Tiago Leifert, sendo marcado no post.

“Tiago, o jatinho veio! Só não é meu. Peguei carona com a Anitta”, escreveu Juliette no Instagram.

Anitta também não perdeu tempo e brincou com situação em foto publicada na rede social. Ele fez um versão da música gospel “Como Zaquei” direcionada a união com a Juliette. “Entra na minha casa, entra na minha vida, usa toda minha estrutura, vira mais que uma amiga”, escreveu a carioca.

Desde a saída do BBB 21, Anitta se aproximou de Juliette. A cantora até emprestou a casa no Rio de Janeiro para que a paraibana pudesse facilitar o trabalho dela com contratantes.

Apesar dos dias na casa de Anitta, as duas só se conheceram pessoalmente recentemente, já qua Anitta estava em Miami, nos Estados Unidos.

Fonte:diariodonordeste.verdesmares.com.br