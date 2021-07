Juliette será a nova apresentadora do TVZ, no Multishow

A vencedora do Big Brother Brasil Juliette anunciou hoje que será a nova apresentadora do TVZ, atração de clipes e música do Multishow, a partir de 13 de setembro. Será o primeiro trabalho dela como apresentadora de televisão.

Segundo a emissora, a atração especial terá um mês de duração com edições ao vivo duas vezes por semana. O cantor Ferrugem ficará à frente do programa até o dia 9 de setembro.

“É uma honra estar aqui neste programa lindo”, disse Juliette em participação no programa de hoje. “Imagino a responsabilidade de pegar um programa depois de você [Ferrugem], mas tenho certeza que vou fazer com muito amor”.

A ex-BBB ainda disse estar muito nervosa com a nova fase. “Primeiro, [porque] é tudo novo; segundo, por ser um programa de música, coisa que eu amo muito. Vou ver muito clipe legal, muita gente legal, música boa, coisas felizes, é isso o que eu gosto. Acho que estou no lugar certo. Estou muito animada [com a oportunidade]”, completou.

Juliette, que trabalhará como apresentadora do TVZ a partir de setembro, também comentou sobre a possibilidade de seguir carreira de cantora: “Ainda está na fase de sonho, de preparação. Não tem nada decidido, nada certo, só o amor mesmo no meu coração”.

Os fãs dela, que são conhecidos como “cactos”, levaram o nome de Juliette ao assunto mais comentado do Twitter. Confira as reações:

Além disso, ela terminou a participação no TVZ de hoje ao apresentar o clipe para “Onda Diferente”, de Anitta, Ludmilla, Snoop Dogg e Papatinho.

Recentemente, a advogada se viu envolvida em uma polêmica com Val Marchiori. A socialite disse que a ex-BBB “não seria rica” com “apenas cinco milhões de reais” e foi criticada nas redes sociais.