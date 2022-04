Júnior e Neto levam a cultura paraense em turnê no Sul do Brasil

Dupla do arrocha paraense Júnior e Neto, levam o famoso brega regional para a região sul do Brasil, onde vão realizar uma sequência de shows do estilo musical tipicamente paraense, mesclado com o seu arrocha autoral, no estado de Santa Catarina, ao percorrerem diversas cidades que inclusive, atualmente é o lar de uma grande parcela da população paraense.

“Sem dúvida vai ser muito desafiador, já estamos nessa preparação com os ensaios, escolha de set de músicas, nossas canções autorais e de grande sucesso no Pará, estamos pensando em tudo, desde as músicas, instrumentalidade e vestimentas, queremos levar o norte na íntegra lá pro Sul, vai ser lindo, pode apostar, vamos representar”, comenta Neto sobre os shows.

O interesse nos irmãos pela música sugiu de forma repentina, ao realizarem uma brincadeira chamada “Brega da Criança”, ainda na adolescência dos dois. Na ocasião, Júnior e Neto gravaram uma música no estúdio, enquanto acompanhavam seu pai em mais um compromisso artístico.

A gravação que foi feita sem nenhuma pretensão maior, teve uma repercussão inesperada e um sucesso estrondoso em solo paraense, a canção gravada pelos irmãos se espalhou de uma forma abrangente, o que os fez passar a cogitar seguir sim neste caminho musical.

“Lembro que a gente sempre foi apontado como artistas, mesmo sem ainda ter investido de fato nessa área, mas é por que crescemos em meio a instrumentos, músicas, shows, composições, então meio que a gente se formou enquanto pessoas dentro desse universo. Gravamos aquela música em forma de brincadeira mesmo, mas acabou dando muito certo, e estamos nessa estrada até hoje, amamos o que fazemos”, explica Neto Rodrigues.

Logo depois do sucesso repentino, a dupla não parou mais de produzir e saiu gravando mais um sucesso chamado “Ding Don”, que conquistou a galera no ano de 2002. Logo em 2006, mais um grande hit paraense foi gravado nas vozes da dupla, a canção “Isso é uma Loucura”, viralizou entre o público, que amou poder sentir a presença de múltiplas gerações da música brega paraense em uma canção cheia de significados intrínsecos.

Ao lado do seu pai, Nelsinho Rodrigues, a dupla Júnior e Neto chegou a participar de diversos programas de palcos pelo Pará e pelo Brasil, ao cantar uma diversidade de ritmos no estado do Amapá, Maranhão, Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro, uma verdadeira turnê para disseminar o talento e as vozes naturais de Belém do Pará.

Esta oportunidade de levar a sua música e a identidade regional para a Região Sul do país, para eles, é um desafio prazeroso para ser abraçado e vencido com sucesso através da sua forma de fazer música: “A gente tenta sempre dar o nosso melhor nos shows, eventos, independente do porte que eles tenham, cantar é mágico, viver da arte é surreal de bom. Cantar fora do estado e em uma região tão distante nos dá a responsabilidade de fazer bonito e de disseminar a cultura nortista, é isso que vamos fazer”, aponta Neto Rodrigues.